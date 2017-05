Maison d’hôtes – restaurant terrasse

Au coeur de la campagne limousine, dans un environnement idyllique, un lieu insolite est à reprendre.

Cette maison d’hôtes originale et son restaurant sont aménagés dans une petite gare, entièrement réhabilitée, qui associe le charme du patrimoine authentique au confort contemporain.

L’établissement se décompose en 2 bâtiments :

– la maison d’hôtes est aménagée dans l’ancienne gare, et comprend à l’étage 3 chambre spacieuses et confortables, et au rez-de-chaussée un grand séjour de 70 m².

– le restaurant « bistronomique » propose une cuisine traditionnelle, il est situé dans l’ancien entrepôt, d’une superficie de 100 m² pour la salle pouvant accueillir 40 couverts et de 100 m² pour les cuisines et sanitaires.

Il dispose aussi d’une jolie terrasse.

La cuisine est entièrement équipée et aux normes

La clientèle est locale mais également touristique car l’ancienne voie ferrée a été agencée en un itinéraire de randonnées pour piétons et cyclistes et favorise ainsi le passage de nombreux vacanciers.

Coup de coeur assurée pour un couple, pour ce lieu qui bénéficie d’un bon positionnement géographie, à proximité du Périgord.

Prix de vente murs et fonds : 740 000 €