LoupGarou: le jeu vidéo dément qui met la Barbade en avant

Couple Six, une entreprise de jeux vidéo, a consacré son jeu Le LoupGarou sur son pays d’origine, à savoir la Barbade. Ce tout petit état situé dans les caraïbes, n’est pas assez mis en valeur selon la créatrice de la start-up, Ariana Green. A part que Rihanna vient de là-bas, c’est vrai qu’on n’en entend pas vraiment parler et pourtant son histoire est riche.

L’histoire de la Barbade

Dans le jeu vidéo Le LoupGarou, les créateurs ont choisi, au travers d’un jeu d’aventure, de parler des émeutes des années 30 du mouvement formé de descendants d’esclaves libérés. Leur but est de mettre à l’honneur l’histoire de la Barbade, très méconnue par le reste du monde. Notamment du fait de son enclave maritime. Malgré tout, le pays sort de plus en plus de l’anonymat, notamment grâce à sa star internationale, Rihanna.

Les développeurs ont intégrés énormément de référence à la culture et au folklore caribéen. Que ce soit dans l’histoire, la musique et l’esthétique du jeu. Une façon originale de partager une culture au travers de ce format encore récent mais qui tend à devenir un art à part entière.

Le loup garou

On y incarne le loup garou qui est au début le chasseur. Mais au fur et à mesure du jeu, le loup garou se fait persécuter. Il doit même réussir à échapper aux habitants de Brigdetown, une ville portuaire de la Barbade. Bon on ne nous dit pas tout non plus, sinon il n’y a plus de surprise, mais c’est un jeu qui autant dans le fond que dans la forme, donne vraiment envie !

Une version pré-alpha du jeu Le LoupGarou est sorti en 2D. Mais le jeu se destine à être totalement en 3D sur PC et Mac. Ça bosse dur !

Une Idée de Départ

PostIncongru