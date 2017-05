Local en location

Dans La région Roannaise, un local de 200 m² est à louer.

Le local est situé dans un bâtiment construit en 2008 d’une surface de 300 m² avec une entrée commune.

Il comprend un bureau de 14 m² et des locaux techniques de 190 m² et des WC.

L’atelier a une porte sectionnelle (4×3 m), une ligne téléphonique et ADSL, le chauffage au gaz.

Parking et terrain fermé avec portail électrique.

Contact

Jean-Claude DUCARRE

Site de proximité Aix-Urfé-Roannais Agglomération-COPLER

Les Minières

42310 LE CROZET

04.26.24.90.82 (ligne directe)

06.20.76.35.39

jcducarre@roannais-agglomeration.fr

www.ccpu.fr/siteprox