Local commercial

A Lapalisse, un village touristique de 3 076 habitants, situé au sud-est du département de l’Allier, carrefour (RN7 – RD907 Clermont-Ferrand / A75/ A89 – RD990 Macon / Chalon-sur-Saône), un particulier loue un local commercial.

Ce local commercial de 28 m² est situé sur un axe passant, au cœur de la commune, au pied du Château de Lapalisse, à proximité des commerces et de parkings.

Premier palier de 17m² et un second de 11 m², avec lavabo et WC.

Chauffage électrique.

Rideaux de sécurité extérieur en fer.

Disponible de suite.

Montant du loyer : 170€ /mois hors charges (loyer négociable).