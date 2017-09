La livraison dans les airs par Cargocopter !

Depuis quelques années, des images de paysages vu du ciel filmés par les drones envahissent de plus en plus les réseaux sociaux et procurent toujours autant d’émerveillement. Mais c’est bien joli de voir des forêts et des océans, mais ça ne nous livre pas les courses !

Le Cargocopter n’a pas de caméra HD mais il est prévu pour le transport de marchandise. Les ingénieurs de l’université KU Leuven en Belgique, ont combiné les deux types de drones existant pour en créer un troisième.

Le Cargocopter est multitache

Le Cargocopter est le mélange entre un multicopter et un fixed wingdrones. Pour faire simple, il se déplace comme un hélicoptère mais à la particularité de pouvoir basculé à 90 degrés pour ainsi voler comme un avion.

Le Cargocopter est capable de transporter jusqu’à 5 kg de marchandise, et d’aller à 150 km/h sur 60 km. Tu peux te faire livrer 5 kg de nourriture tout droit venu du supermarché directement à ta fenêtre au 7ème étage ! Enfin, pas encore mais un jour sûrement !

Une impression en 3D

Une autre particularité du Cargocopter c’est qu’il est entièrement fabriqué grâce à l’impression 3D. Une technologie qui avance aussi et qui permet surtout de coûter beaucoup moins cher à la fabrication, mais aussi de les réaliser beaucoup plus rapidement. Les prototypes sont fabriqués en un temps record, ce qui permet aux ingénieurs de tester leur drone sans perdre une seconde et de pouvoir réajuster leurs machines très facilement.

Pour le moment, un premier essai de livraison a été réalisé à Cambrigde. Les recherches se poursuivent, les ingénieurs reçoivent l’aide financière de leur université, des autorités flamandes et même de l’Union Européenne. En attendant, il faudra encore porter ses courses jusqu’à chez soi !

