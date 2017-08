Une Idée de Départ est un créateur d’émissions de télévision et d’articles, toujours liés aux voyages, aux déplacements et au nomadisme.

L’Hyperloop n’est pas une nouvelle enseigne d’hypermarché mais un nouveau mode de transport, le cinquième en plus des bateaux, avions, voitures et trains inventé par Mr Elon Musk en 2013.

Qu’est ce que c’est encore que ce truc? Et bien, ce sont des capsules propulsées dans des tubes construit en hauteur. Une sorte de train dans les airs, jusque là on peut dire qu’ils n’ont rien inventé. Mais là où le concept peut être génial, c’est que, premièrement c’est un moyen de locomotion extrêmement rapide. En effet, il pourrait relier San-Francisco à Los Angeles en moins de 30 minutes à 1200km/h. “Ouais mais tu sais en avion on met 35 minutes d’abord!”. C’est vrai, mais déjà, c’est la classe d’être dans une capsule en lévitation, et ensuite je te rappelle quand même que prendre l’avion c’est être dans une boite en métal qui vole à plusieurs centaines de mètres d’altitude au dessus du sol ou de la mer. De plus, il faut quand même plusieurs personnes plutôt expérimentées pour bien le piloter. Bon, même si j’avoue que dans l’épisode 12 de la saison 26 des Simpson, l’aventure Hyperloop ne se passe pas très bien, dans le monde réel c’est tout autre. Pour les peureux, ce moyen de locomotion sera beaucoup plus sûr que l’avion. Pour les impatients, sachez que l’Hyperloop sera indépendant de la météo. Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige ou qu’il fasse beau aussi, ça arrive des fois, l’Hyperloop ira où tu voudras. Pour les radins, il paraîtrait que le prix du billet serait moins cher que celui d’un avion. Et enfin, pour les écolos, l’Hyperloop sera électrique et son énergie lui sera fourni par panneaux solaires. Il y en a pour tous les goûts!

Maintenant que tu sais que c’est trop cool, que tu en rêves la nuit et que tu écris déjà ta lettre au Père Noël pour en avoir un toi aussi, tu n’espères que ce ne sera pas qu’un projet qui finira aux oubliettes. Une seconde phase de test a été réalisé très récemment dans le désert du Nevada et elle s’avère concluante. Bon c’est un prototype et l’appareil n’est allé qu’à 310km/h, mais les ingénieurs sont confiants et nous promettent la commercialisation dès 2021. “Et le fric ils vont le trouver où?”. Et bien, il s’est fait pleins de potes Mr Musk. En effet, Hyperloop possède de nombreux partenaires, comme la NASA, Boeing, Airbus et même la SNCF. Et oui les français s’en mêlent aussi. Parce que bon, c’est bien gentil de vouloir relier New-York à Washington ou encore Los Angeles à Las Vegas, mais tout ça, ça ne nous fait pas rentrer plus tôt de chez Mamie Georgette ! La France rêve de pouvoir relier Toulouse à Montpellier en 25 minutes, Saint-Etienne Lyon en 7 minutes, et même pourquoi pas faire un Paris-Toulouse. Tu ne pourras plus dire à Mamie que c’est trop loin maintenant, et c’est important d’aller voir sa Mamie, elle fait toujours de supers gâteaux.

Tout ça pour dire que, l’Hyperloop c’est un projet de fou. Moins cher, plus propre, plus sécuritaire et plus rapide, que demander de plus? On espère que ce petit bijou va certes se développer, mais surtout arriver en terre française. Imagine faire le tour de France des bars des musées en une seule journée!

