KNOxOUT : la peinture qui purifie l’air

De plus en plus d’artistes engagés défendent l’écologie dans leurs œuvres mais aujourd’hui grâce à une association péruvienne, ils vont pouvoir s’y donner à fond.

L’association A.I.R.E en partenariat avec l’entreprise de peinture philippines Boysen, a créé la peinture KNOxOUT. Une peinture qui en apparence est tout à fait basique mais qui en réalité cache des propriétés incroyables. En effet, elle contient du CristalACTIV, un élément chimique qui produit la photocatalyse.

Grâce à l’énergie solaire

Grâce à l’énergie solaire ou tout autre source lumineuse, cette peinture est capable d’absorber les polluants atmosphériques. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, KNOxOUT améliore réellement la qualité de l’air.

Cette peinture empêche les moisissures, désodorise et désinfecte, détruit les bactéries présentes dans l’air et empêche la propagation des infections respiratoires. Et en plus on peut peindre avec !

Les artistes urbains s’en donnent à cœur joie

La société Boysen est célèbre pour ses collections de couleurs extraordinaires et les artistes urbains s’en donnent à cœur joie. Les murs de Lima, la capitale du Pérou, se remplissent avec cette peinture, puis dans le pays tout entier et on espère bien qu’il y en aura aussi chez nous.

Les effets sur l’état de l’air sont bel et biens réels et la photocatalyse serait l’avenir de la planète. Les chercheurs ont constaté que la peinture a une capacité moyenne d’élimination des polluants de 91% dans les villes qui dépassent les limites légales de la pollution.

Rendons les villes du monde plus belles et plus saines uniquement grâce à des pots de peintures.

Une Idée de Départ

PostIncongru

Lien Vidéo –> https://vimeo.com/94563550