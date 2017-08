Kinésithérapeute

Saint-Jean-la-Vêtre est situé entre Lyon et Clermont-Ferrand, à 10 mn de l’A89, dans une superbe région montagneuse préservée, avec à 20 mn des pistes de ski de fonds-raquettes, et à 40 mn du ski de piste. Il y a une école primaire dans le village et à 10 mn en voiture, on trouve des commerces, banques, collège, cinéma, médiathèque.

Un cabinet de kinésithérapie et de balnéothérapie recherche un kinésithérapeute.

Ce cabinet récent de 150 m², situé dans un cadre exceptionnel recherche un partenaire kinésithérapeute.

L’activité actuelle est répartie autour de 2 axes :

soins conventionnés

soins en hydrothérapie

Le centre est composé de 9 salles ou espaces avec 2 massages, 1 massage sous eau – douche au jet, 1 cataplasme, 1 accueil boutique, 1 gymnastique, 1 relax, 1 bain hydro massant, 1 sauna 8 personnes, 1 vestiaire, parking.

Le cabinet est situé dans une zone rurale sous dotée, avec un très gros potentiel.

Possibilité de formation en hydrothérapie.

www.bainsduforez.com