Journées Européennes de l’Obésité, les 19 et 20 mai 2017

Créé en 2003, le Collectif National des Associations d’Obèses (CNAO) regroupe des associations en France métropolitaine et aux Dom-Tom.

Le CNAO a pour principales actions de :

– transmettre l’information aux associations et au grand public,

– d’être l’interlocuteur privilégié des Instances de tutelle,

– de lutter contre la progression de la pathologie,

– de travailler en totale adéquation avec les différentes sociétés scientifiques (SOFFCO-MM, AFERO, etc.).

Ce, afin de mieux comprendre et de mieux venir en aide aux patients, pour aider les pouvoirs publics à prendre les meilleures décisions qui soient pour enrayer la progression, (Ministère de la Santé, Ministère de l’Education Nationale, Ministère de la Jeunesse & des Sports, Haute Autorité de Santé, …) et pour responsabiliser les industries agro-alimentaires quant aux choix des composants de leurs produits et des messages publicitaires qu’ils véhiculent.

www.cnao.fr