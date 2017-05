Journée portes-ouvertes Domidom recrutement, réseau national d’aide à domicile (1 500 postes)

Domidom, réseau national d’aide à domicile, organise une journée portes-ouvertes dédiée au recrutement, le jeudi 18 mai 2017 de 11h à 16h dans plus de 60 sites répartis sur l’ensemble du territoire. L’occasion pour les responsables d’agences de rencontrer des candidats aux métiers de l’aide à domicile et renforcer ainsi leurs équipes.

» Un job dating national avec plus de 1 500 postes à pourvoir

Avec plus de 1 500 postes à pourvoir sur toute la France, Domidom s’inscrit pleinement dans le prolongement de la campagne d’information nationale « Aider les autres, c’est mon métier » lancée en février 2017 par le ministère des Affaires sociales et de la Santé, visant à promouvoir et à valoriser les métiers de l’aide à domicile. Ainsi, les candidats pourront se présenter le 18 mai de 11h à 16h dans l’agence de leur ville munis de leur CV. Après un parcours de découverte de la structure et ses métiers, ils échangeront sur leurs motivations à intégrer l’équipe locale et seront recontactés ultérieurement pour poursuivre le processus de recrutement.

» L’aide à domicile : un secteur qui recrute

300 000 emplois à pourvoir d’ici 2030 partout en France… Avec de nombreux départs à la retraite de professionnels exerçant ce métier aujourd’hui, le secteur de l’aide à domicile est un secteur d’avenir. Non seulement les métiers de l’aide à domicile sont des métiers de proximité mais 80% des postes à pourvoir sont des CDI et non délocalisables. « Nous recrutons principalement des assistant(e)s de vie et des assistant(e)s ménager(ères) en CDI avec ou sans diplôme ainsi que des profils administratifs tels que des responsables d’agence, coordinateurs et chargés de développement.» explique Damien Cacaret, Co-fondateur et Directeur général du réseau Domidom

Contact Presse

Andréa Chilma

a.chilma@adhapservices.eu

04.73.17.33.42

A propos de Domidom, spécialiste de l’aide à domicile pour toute la famille :

Depuis plus de 10 ans, Domidom est un acteur majeur des services à la personne qui assure les services indispensables au bien-être de toute la famille. Domidom propose une offre complète : services « dépendance » (accompagnement pour accomplir les actes essentiels de la vie), services confort (ménage, repassage, préparation des repas…), services accompagnement (accompagnement au bras ou véhiculé) et services de garde d’enfant.