Journal de l’Emploi : Nexity, un grand recruteur facile d’accès !

« Le Journal de l’Emploi » est votre rendez-vous consacré à l’emploi et à la formation. Pour cette émission, nous recevons Frédéric Verdavaine, Directeur Général Adjoint et Président des Activités du Groupe Nexity.

Malgré des chiffres du chômage qui ne sont pas toujours réjouissants, des entreprises continuent de recruter ! La preuve avec Nexity.

Nexity, le leader dans le métier de l’immobilier !

Nexity intervient de matière très large sur les métiers de promotion et de service. Il regroupe plus de 7 000 collaborateurs. Son réseau d’agence et immobilier se présente sur toute une partie du territoire. Frédéric Verdavaine, Directeur Général Adjoint et Président des Activités du Groupe affirme que Nexity poursuit sa croissance. C’est pourquoi l’entreprise recrute ! Quels sont les postes à pouvoir ? Quels profils sont recherchés ? Comment candidater ? Découvrez toutes ces réponses dans le Journal de l’Emploi.

Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur le site www.nexity.fr, pour obtenir tous types d’informations complémentaires.