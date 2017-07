Journal de l’emploi : Devoteam, l’entreprise du “Digital Transformakers”.

« Le Journal de l’Emploi » est votre rendez-vous consacré à l’emploi et à la formation. Pour cette émission, nous recevons Mathieu Rivière, Responsable Ressources Humaines de Devoteam.

Chaque jour, les technologies ne cessent de progresser et deviennent de plus en plus performantes. Bien qu’elles facilitent le quotidien de nos entreprises, elles ont parfois besoin de conseil.

Devoteam, labellisée « Most Attractive Employer » pour la troisième année consécutive !

Devoteam, acteur majeur du conseil en technologies innovantes pour les entreprises, lance sa nouvelle campagne de recrutement. Mathieu Rivière, Responsable Ressources Humaines de Devoteam, répond aux questions de notre animateur Jérome Joinet. Quels sont les postes à pouvoir ? Quels profils sont recherchés ? Comment candidater ?

Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur le site devoteamcareers.com , pour obtenir tous types d’informations complémentaires.