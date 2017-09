Journal de l’Emploi : Cambridge Training Institute, la solution pour parler les langues étrangères

« Le Journal de l’Emploi » est votre rendez-vous consacré à l’emploi et à la formation. Pour cette émission, nous recevons Emmanuel des Moutis, Président Directeur Général de Cambridge Training Institute.

Dans une société de plus en plus mondialisée, il nous faut maîtriser des langues étrangères… et de plus en plus souvent quand on recherche un emploi ou que l’on veut évoluer on nous demande de parler l’anglais !

Cambridge Training Institute, l’expérience linguistique qu’il vous faut !

Cambridge Training Institute est leader du secteur de la formation linguistique spécialisée en entreprise. Emmanuel des Moutis, Président Directeur Général de Cambridge Training Institute, présente les différents cours d’apprentissage sous forme d’atelier individuel, de séjour à l’étranger ou d’e-learning. Cet organisme de formation indépendant vous permettra sans doute d’améliorer votre niveau de langue étrangère.

Retrouvez toutes les informations sur www.formation-anglais-professionnelle.com