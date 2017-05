Les jeunes entreprises innovantes. Label Entreprise reçoit Lison Chouraki, auteur du Guide de la jeune entreprise innovante (éditions Dunod). La France possède un écosystème formidable même s’il y a des manques, des pièges et beaucoup de complexité. Dans ce guide, Lison Chouraki a voulu regrouper toutes les informations pratiques utiles aux entrepreneurs et des conseils issus de son expérience. Cette quatrième édition a nécessité une refonte complète tant il y a eu de changements, surtout au niveau fiscal. La complexité a augmenté et les dispositifs se sont multipliés. Ce guide explique de façon simple tout ce qu’il faut savoir sur le financement d’une start-up, le CIR, le statut JEI, sa valorisation, etc.