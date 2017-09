Innov’Avenir: un challenge numérique pour les collèges d’Ile-de-France

Innov’Avenir, programme de sensibilisation des jeunes au numérique et à la démarche entrepreneuriale, organise sur l’année scolaire 2017/2018 un Challenge pour les collégiens et lycéens d’Ile-de-France sur le thème des solidarités dans la ville. La finalité est la conception d’un objet numérique. Plus de 400 élèves y participent.

Avec ce challenge, Innov’Avenir, le programme porté par les Entreprises pour la Cité propose aux collégiens et lycéens d’Ile-de-France d’imaginer et de concevoir un objet numérique sur le thème des solidarités dans la ville et de devenir acteurs de leur territoire. Le challenge Innov’Avenir est à la convergence des deux champs d’action d’Innov’Avenir. A savoir, le numérique et la démarche entrepreneuriale.

Un challenge Innov’Avenir pour faciliter l’intégration professionnelle des jeunes

Le challenge Innov’Avenir s’adresse aux élèves de 4ème, 3ème, et aux lycéens en Ile-de-France. En priorité aux établissements REP et REP+, ainsi qu’aux stagiaires de l’Ecole de la Deuxième Chance. Les jeunes issus des quartiers populaires rencontrent davantage de difficultés lors de leur insertion professionnelle (24,9% de chômage des jeunes dans les quartiers populaires contre 9.9% sur le reste du territoire). Un chômage causé souvent par une faute dans l’orientation accompagnée et choisie. Ils ignorent les opportunités qui existent, de plus en plus nombreuses, dans des secteurs porteurs comme celui du numérique. Enfin, ces jeunes expriment des idées de projet mais sont très peu représentés parmi les créateurs d’entreprise.

Innov’Avenir souhaite grâce à ce Challenge aider les jeunes à révéler leurs talents. Mais avant tout à prendre confiance en eux. Tout au long de l’année scolaire, ils vont s’emparer de leur rôle d’acteur sur leur territoire. Tout en se questionnant sur les problématiques auxquelles ils peuvent être confrontés au quotidien. Pour y répondre, ils vont s’appuyer sur l’outil numérique, levier d’innovation, et in fine contribuer à l’amélioration du quotidien de leur quartier.

Apprendre à manier et comprendre le numérique

La thématique du challenge permet aux élèves de découvrir de nouvelles manières de travailler. Notamment en investissant les principes du Design Thinking, et de s’intéresser à des thèmes aussi variés que l’environnement, l’alimentation, la mobilité, le lien entre les habitants et les sports et loisirs.

A l’issue du projet, chaque classe devra présenter un prototype sous la forme d’un objet numérique. Ils pourront choisir de développer une application, un robot ou objet connecté, un jeu vidéo sérieux ou un site Internet.

Innov’Avenir accompagne l’ensemble de cette démarche en mettant à la disposition des jeunes des ressources en ligne. une action possible via sa plateforme dédiée (challenge-innovavenir.com) et en proposant à chacune des classes un tuteur (professionnels d’entreprises, entrepreneurs). Les jeunes sont donc amenés à créer un projet de A à Z.

Un travail avec des structures associatives

Un écosystème permet au Challenge Innov’Avenir de poursuivre son ambition. Des structures associatives telles que Synlab avec son projet Bâtisseurs de possibles et des outils pédagogiques sur le Design Thinking, ainsi que CAPPRIO, projet Simplon.com, participent à la réussite du projet. SenseSchool conçoit un évènement à mi-parcours avec des étudiants en école de Design. Enfin, WWEEDDOO, entreprise qui a développé une plateforme de projets pour les jeunes est également partenaire de l’initiative.