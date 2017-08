iLi est là le divin traducteur !

Une Idée de Départ est un créateur d’émissions de télévision et d’articles, toujours liés aux voyages, aux déplacements et au nomadisme.

Si tu étais le genre d’élèves à rigoler au fond de la classe en cours d’anglais, si tu préférais dessiner plutôt que d’écrire ton cours d’espagnol sur ton cahier ou encore, si tu séchais l’allemand pour aller boire des bières avec tes potes, cette invention est faite pour toi. Il s’agit de ili, un traducteur instantané. Pour une fois, ce n’est pas un produit de la pomme croquée, mais d’une entreprise japonaise du nom de Logbar, qui a développé ce projet pour l’édition 2016 du CES (salon dédié aux inventions) à Las Vegas.

Ili est un petit appareil, de la taille d’une clé USB que l’on met autour de son cou. Pour s’en servir, il suffit de parler vers lui en appuyant sur le bouton, et la magie opère ! En relâchant le bouton, le boitier retranscrit mot pour mot et directement à l’interlocuteur dans sa langue, ce que vous venez de dire, si c’est pas génial ça ? De plus, ce petit bijou n’a pas besoin de télécharger une application sur smartphone, pas besoin d’une connexion Wi-Fi ni de 3G ou de 4G, RIEN DU TOUT. Tout est à l’intérieur, il se débrouille tout seul comme un grand, pas besoin de vendre ta mère pour payer un forfait à l’étranger. Il est sur batterie, tient toute une journée à plein régime et se recharge grâce à un câble USB, la base quoi.

Bon ce collier parlant coûte 275 dollars. C’est vrai, c’est un budget mais étant donné ses possibilités et surtout si t’es vraiment nul en langue ça peut valoir le coup. Et en plus si ça te permet de sortir, de voir du monde, fonce ! Peut être que tu rencontreras l’homme ou la femme de ta vie. Depuis tout ce temps, il ou elle était japonais(e) !

A ce jour, seuls l’anglais le chinois et bien entendu le japonais sont disponibles. Mais bientôt, il y aura le français, le thaï et le coréen. Et dans une troisième version, ils prévoient d’y ajouter l’italien, l’espagnol et l’arabe. Avec ça tu n’auras plus aucune excuse pour ne pas partir au bout du monde. Par contre, ça ne doit pas te permettre d’être un gros lourd. Bah oui, que ce soit en France ou ailleurs, c’est pas parce que tu “maîtrises” la langue que tu dois pas être sympa, ou embêter les gens. C’est un outil pour faciliter la communication à travers le monde, ce n’est pas le Draguinator des gros lourds 3000.

