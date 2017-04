« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

Dans un rapport récent mené par les États-Unis, la discrimination des personnes âgées est jugée aussi importante que le racisme ou le sexisme. Alors comment expliquer le mécanisme de la dévalorisation de ces individus ?

L’accompagnement à la personne, un vecteur de création !

Aujourd’hui, la société tend a penser qu’une personne du troisième âge doit obligatoirement bénéficier d’une assistance. « En réalité, 80% des plus de 80 ans vont biens » déclare Pascal Champvert, Président de l’AD-PA (Association des Directeurs au service des Personnes Âgées). Grace à son regard d’expert, il évoque les idées reçues sur la prise en charge des personnes âgées.

