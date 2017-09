Hôtel restaurant

Au centre de Jonzac, ville thermale de Charente-Maritime, il y a un hôtel restaurant à reprendre.

L’hôtel entièrement rénové compte 10 chambres classées 2* et aux normes sécurité, incendie et accessibilité.

L’établissement est équipé d’un bar, avec licence IV et d’un restaurant de 2 salles (50 couverts) non exploité à ce jour.

C’est une affaire clé en mains, idéale pour un couple de professionnels.

Fort potentiel si développement de la restauration.

CA en augmentation.

Prix du fonds de commerce 125.000 €.

Loyer 1.370 € avec logement.

Possibilité achat des murs.

Référence : 172H3867.