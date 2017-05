Hôtel bar restaurant

Cosne d’Allier est une commune dynamique de 2 198 habitants située au centre ouest du département de l’Allier, située à 28 km de Montluçon, Sous-Préfecture (37 839 habitants), à 14 km de l’A71.

Il y a un un hôtel bar restaurant à reprendre pour cause de retraite.

Situé au cœur de la commune, dans une rue commerçante, cet hôtel bar restaurant propose une restauration traditionnelle, avec pension compète et demi-pension.

D’une superficie totale de 275 m², cet établissement au charme des années 60 est composé

– Au rez-de-chaussée : d’une véranda (35 couverts), d’une salle de bar (56 couverts), d’une salle de restaurant (45 couverts), de cuisines (10 m²), d’une arrière-cuisine (9 m²), d’un salon (14 m²) et d’un WC.

– Au 1er étage : 3 chambres d’hôtel (environ 11 m² chacune) avec WC et salle d’eau, et d’une partie privative d’environ 30 m².

– Au 2ème étage : 5 chambres d’hôtel avec WC et salle d’eau.

Grand parking à l’arrière (VL et autocars).

On trouve également une petite terrasse, un grenier, une cave et un garage.

C’est une belle affaire à rajeunir et développer.

Idéale pour un couple dont un cuisinier.

Prix de vente du fonds (matériel inclus) : 30 000 €.

Prix de vente des murs : 100 000€

ou Montant du loyer : 850€ TTC/mois.