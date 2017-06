Grand Paris Express: Aménagement innovant de Paris

Le Grand Paris Express est un projet ambitieux qui voit le jour progressivement en alliant innovation et urbanisme. L’objectif ? Moderniser et étendre le réseau de transport parisien.

Les travaux du Grand Paris Express ont été lancés en grandes pompes le 4 juin dernier. Mais le Grand Paris Express, qu’est-ce que c’est ? C’est tout d’abord un projet d’aménagement du métro parisien avec notamment 200 km de lignes de métro automatique, dont 85% en souterrain. Afin de construire la ville de demain, les objectifs sont multiples : s’adapter à tous les publics, et donc prévoir des aménagements pour les personnes en situation de handicap, mais également ne pas avoir un impact sur l’environnement trop conséquent malgré les 300 chantiers qui devraient prendre se terminer fin 2030. Le Grand Paris Express prévoit le prolongement de la ligne de métro 14 et la création des lignes 15, 16, 17 et 18 qui formeront une boucle autour de Paris, de prolonger le RER E à l’ouest, la création de bus à haut niveau de service et de tramways, la modernisation des RER ainsi que l’amélioration du Transilien.

Une démarche innovante et participative

En parallèle des grands travaux qui vont générer des désagréments aux habitants des villes concernées, la Société du Grand Paris cherche des solutions. Pour mener à bien ce projet faramineux, la démarche se veut participative puisqu’il demande la contribution de tous grâce aux données ouvertes afin de trouver des solutions innovantes à apporter à ce projet urbain qui sera 100% connecté : fibre optique, wifi, réseau téléphonique, etc. Après un premier appel à projet visant à inclure les commerces et services de proximité et 142 propositions envoyées, 5 ont été retenues par le jury. Un nouvel appel à projets devrait être lancé le 23 juin sur le thème de la mobilité durant les travaux.