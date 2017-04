Le Forum de l’Alternance 2017

Pour les étudiants la période printanière rime avec alternance. La période est propice à ce type de contrat et les entreprises entrent en période de recrutement. La preuve avec le Forum de l’alternance.

10 000 contrats en alternance proposés !

La 22e édition du Forum de l’alternance est en route et se tiendra les 3 et 4 mai 2017 au Centre des congrès de la Cité des sciences et de l’industrie à Paris. L’occasion de s’informer sur l’alternance et de rencontrer des professionnels du secteur. Retrouvez également pas moins de 53 entreprises et 34 centres de formation au sein de divers espaces dédiés et des différentes conférences. Au total, le forum recense 10 000 offres en alternance pour les jeunes. De vraies opportunités s’offrent à vous ! Alors ne manquez pas le Forum de l’alternance.

Informations Pratiques

Forum de l’alternance – Les 3 et 4 mai 2017 de 10h à 18h (19h le 3 mai)

Entrée libre et gratuite (sans pré-inscription)

Cité des sciences et de l’industrie – 30 avenue Corentin Cariou – 75019 Paris – M° Porte de la Villette (ligne 7).

Pour toutes informations complémentaires, nous vous conseillons de consulter le site www.forum–alternance.fr