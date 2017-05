Formation: La fondation INFA, organisme de formation professionnelle

Un organisme présent dans de nombreuses régions de France :

L’INFA est au service de la formation professionnelle et de l’éducation permanente, présent dans 8 régions dont 40 sites sur le territoire national. Il s’adresse aux personnes en recherche d’emploi, salariés, …, et tout spécialement à celles et ceux qui sont peu ou pas qualifiés et éloignés de l’emploi, une chance d’élever leur niveau de qualification et d’employabilité pour s’insérer sur un marché du travail de plus en plus mobile et de pouvoir agir en citoyen actif et responsable.

Présentation des formations :

L’INFA propose 150 formations très diverses. Elles font parties du secteur des métiers du numérique, de l’audiovisuel, de l’art du spectacle, du tourisme, du développement social, de l’animation, des téléservices, de la vente, du commerce, de la restauration et en fin, de l’hôtellerie.

Localisation :

8 sites : Paris, Gouvieux, Metz, Nevers, Clermont-Ferrand, Gradignan, Marseille, Perpignan

Site internet :

www.infa-fondation.com