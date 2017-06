Ces femmes qui investissent la Tech, c’est ce thème que Caroline Munoz abordera avec Valérie ​Mas​, CEO We Now, Delphine Remy-Boutang​,​ fondatrice de The Bureau, et Lara Rouyres, co-fondatrice de Selectionnist. Avec leurs conseils, leur énergie, leur enthousiasme et leur bonne humeur, ces invitées vont forcément contribuer à convaincre les téléspectatrices à se lancer dans la Tech et améliorer les chiffres concernant l’entrepreneuriat féminin : 28% des entreprises et 10% des start-ups de la Tech sont créées par des femmes.