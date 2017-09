Ce n’est pas un métro, ni un bus, ni un taxi, mais il peut être tout ça à la fois. EZ10 est un véhicule 100% électrique et autonome créé par l’entreprise Easy Mile. Et qui est française s’il vous plait! C’est une petite navette sans chauffeur qui réalise de courts trajets pour aider votre mamie adorée à faire les derniers kilomètres.

EZ10 peut transporter jusqu’à 12 personnes: 6 places assises et 6 debout ou 1 fauteuil roulant ou 1 poussette parce que le véhicule possède une rampe d’accès aux personnes handicapées. Ils ont vraiment pensé à tout ! Et avec 14h d’autonomie et pouvant aller jusqu’à 40 km/h, tu pourras aller au bout du monde… Ou de la rue, en fait.

La navette se déplace sur un trajet prédéfini qui se fait grâce à des bornes servant de repère. Elle est aussi équipée d’une fonction anti-collision. Elle s’arrête quand un piéton traverse ou regarde son smartphone plutôt que la route. Le véhicule se stoppe aussi pour laisser passer les voitures, les vélos, les chiens mais on n’est pas sûr pour les fourmis, ça doit dépendre des capteurs.

Les créateurs de l’EZ10 n’ont pas ajouté un danger public de plus sur les routes, c’est ultra sécuritaire !

3 modes différents de fonctionnement de l’EZ10

L’EZ10 fonctionne avec 3 modes différents :

Le mode métro qui permet au véhicule de s’arrêter à toutes les stations. Comme un métro quoi.

Le mode bus. La navette s’arrête aux stations que tu souhaites grâce à un bouton. Comme un bus, en fait.

Le mode taxi qui lui permet de s’arrêter quand tu veux, entre ou aux stations. Bah comme un taxi.

On a vu qu’il n’y avait pas de chauffeur mais à moins que l’EZ10 soit en fait un véhicule télécommandé par un monsieur caché ou qu’il arrive à lire dans nos pensées, comment sait-il où s’arrêter? Comme pour déposer mais aussi prendre des passagers par exemple ? Nous avons dit que la navette a un circuit prédéfinis grâce à des bornes. Et bien figure toi qu’elles servent aussi à ça.

Ton bus dans ton téléphone

Grâce à une application sur ton smartphone, c’est un peu toi qui pilote. Au lieu de faire de grands signes au chauffeur pour qu’il ait la bonté de te faire monter, il te suffit tapoter sur ton téléphone et la navette te prend ou te dépose. Si c’est pas génial ça?

EZ10 a été testé à Paris en 2016 et dans bien d’autres villes d’Europe et également du monde. Fabriqué en Auvergne mais toujours pas mis en circulation définitivement. Alors on attend sagement et ça finira bien par arriver ! Mais il va falloir se dépêcher parce que mamie est fatiguée.

