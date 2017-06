Expertises : Comment Réagir face à l’Isolement, Réseaux ou Club ?

En partenariat avec le Salon SME, « Expertises » est l’émission pour créer, gérer et développer votre entreprise. Vous êtes entrepreneur ? Ecoutez les conseils concrets et les solutions pratiques que vous apportent les experts, professionnels et blogueurs. Aujourd’hui, nos experts vous expliquent comment réagir face à l’isolement, réseaux ou club.

Des services, des rencontres et des ateliers !

Aujourd’hui tout entrepreneur est à un moment donné est exposé à un risque d’isolement. Olivier Sarezinski d’Optimrezo et Joël Vittman de Ontpe nous expliquent que les réseaux sont un moyen qui permette de rompre l’isolement. Alors qu’apportent-ils ? Quelles sont les réglementations ? Est-ce important de rentrer dans un réseau ?

ZOOM – Une entreprise aux services des entreprises !

Cette semaine, nous accueillons Pierre-Olivier Burte de B-reputation, il s’adresse à tous les entrepreneurs qui démarrent leur entreprise. Il raconte qu’elles ont été les contraintes qu’il a rencontré lors de la création de sa start-up mais aussi ses futurs projets…