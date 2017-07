Expertises : Protection Sociale – Obligations et Devoirs

En partenariat avec le Salon SME, « Expertises » est l’émission pour créer, gérer et développer votre entreprise. Vous êtes entrepreneur ? Ecoutez les conseils concrets et les solutions pratiques que vous apportent les experts, professionnels et blogueurs. Aujourd’hui, notre expert vous explique la protection sociale.

Tout savoir sur la protection sociale !

La protection sociale est une élément essentiel dans la vie d’un entrepreneur. Valentin Couble de l’URSSAF nous explique les démarches à suivre pour assurer sa protection sociale. Quelles sont les obligations ? Quels sont les devoirs ?

ZOOM – 75% de vos futures clients affirment vous chercher sur internet !

Cette semaine, nous accueillons Didier Humbert d’Ogust, il s’adresse aux entrepreneurs dans le domaine des services qui démarrent leur entreprise. Il explique quels sont les bons outils pour créer son propre site internet.