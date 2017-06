En partenariat avec le Salon SME, « Expertises » est l’émission pour créer, gérer et développer votre entreprise.

Vous êtes entrepreneur ? Ecoutez les conseils concrets et les solutions pratiques que vous apportent les experts, professionnels et blogueurs. Aujourd’hui, nos experts vous parlent de santé et de prévoyance.

La santé et le chiffre d’affaire, un duo indispensable !

Bien souvent, les auto-entrepreneurs pensent uniquement aux objectifs de leur entreprise. Cependant, il ne faut pas s’oublier. Penser à sa santé est aussi important. Constance De Poncins d’AGIPI et Bruno Lionel-Marie de La Ram affirment que l’un ne va pas sans l’autre. Les entrepreneurs négligent-ils leur santé ? Quels sont les risques ? Comment s’informer sur sa protection ?

ZOOM – L’importance de la démarche artistique

Cette semaine, nous accueillons Gérard Caron d’admirabledesign.com, il s’adresse à tous les entrepreneurs en création d’entreprise. Il leur explique comment créer un bon logo !

Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent dans 360 Degrés sur Demain TV.