Expertises : Outiller les intervenants à domicile en solutions mobiles

« 360Degrés », c’est l’émission consacrée aux services à la personne, à l’emploi à domicile et à la Silver économie. En partenariat avec le Salon des Services à la Personne, Silver Economy Expo et Solulo, nous vous proposons de découvrir ces secteurs qui offrent de nombreuses opportunités et perspectives. Avec nos invités, professionnels et experts, vous apprendrez tout de ces activités en plein développement.

Aujourd’hui, au sommaire nous aborderons des thématiques suivantes : gérer son activité de service à la personne et outiller les intervenants à domicile en solutions mobiles

La technologie au service à la personne !

Savoir gérer la gestion du quotidien, les plannings, les recrutements jusqu’à la partie paye et la facturation peut être plus simple grâce à des logiciels. Marie-Marthe, Responsable Service Client de My Domino et François Pastol, Président Alyacom expliquent que les outils de télégestion permettent une meilleure communication dans le domaine du service à la personne.

Alors combien cela coûte t’il ? Pourquoi est-ce si important ?

