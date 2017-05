Expertises: L’importance du contenu en ligne

En partenariat avec le Salon SME, « Expertises » est l’émission pour créer, gérer et développer votre entreprise.

Vous êtes entrepreneur ? Ecoutez les conseils concrets et les solutions pratiques que vous apportent les experts, professionnels et blogueurs. Aujourd’hui, nos experts vous expliquent l’importance du contenu en ligne.

Travailler sa stratégie internet !

Actuellement tout se joue sur les réseaux sociaux. Dans cette société digitalisée, il est primordial de savoir maitriser sa stratégie internet. Morgane Février, Consultante, Formatrice Spécialisée dans l’Entreprenariat et Blogueuse, ainsi que Matthieu Laporte, Responsable du Département TPE et PME France et Benelux chez Facebook, donnent leurs conseils à tous les entrepreneurs qui se lancent dans la création et qui souhaitent gonfler leur notoriété sur la toile.

ZOOM – Choisir le meilleur prestataire

Nicolas Guy, Fondateur de NG Création, s’adresse à tous les entrepreneurs qui ont des projets d’investissement sur le web. Il les conseille de bien choisir leur agence de prestation. Mais alors quels sont les critères ? Combien coute la création d’un site internet ?

