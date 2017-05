Expertises : Comment développer son chiffre d’affaires ?

En partenariat avec le Salon SME, « Expertises » est l’émission pour créer, gérer et développer votre entreprise.

Les clefs pour développer son entreprise !

Aujourd’hui lorsque un dirigeant souhaite développer son entreprise, il doit forcément penser au digital.

Philippe Cachot, Dirigeant de Je Booste Ma Boite et Ling-en Hsia Consultant en web marketing et médias sociaux et Blogueur de solopreneur.fr , nous expliquent qu’en effet cela est vital.

Alors, quels sont les outils à disposition pour améliorer son chiffre d’affaires ?

ZOOM – Comment augmenter son chiffre d’affaires grâce à internet ?

Cette semaine, nous accueillons Bernard Le Roizic, Cofondateur de Ref On Demand. A travers la présentation de sa start-up, il explique l’importance de maîtriser la certification de ses références clients et de ses fournisseurs.

