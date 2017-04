Expertises : Comment anticiper sa retraite quand on est entrepreneur

En partenariat avec le Salon SME, « Expertises » est l’émission pour créer, gérer et développer votre entreprise.

Vous êtes entrepreneur ? Ecoutez les conseils concrets et les solutions pratiques que vous apportent les experts, professionnels et blogueurs. Aujourd’hui, nos experts vous expliquent comment anticiper sa retraite quand on est entrepreneur.

Avoir l’esprit libre !

Lors de la création d’une entreprise, les entrepreneurs doivent se préoccuper de leurs arrières. Alors Magalie Miguel, Experte Retraite au RSI et Christian Martin, Artisan Boulanger et Président du Médicis vous apportent leurs conseils sur les questions suivantes : Comment anticiper sa retraite ? Quand faut-il s’en soucier ?

ZOOM – Les compétences clés pour entreprendre

Cette semaine, Jérôme Hoarau, Coach, bloggeur et auteur de « Pourquoi entreprendre ? », viendra nous livrer de précieux conseils pour tous les entrepreneurs qui souhaitent développer leur leadership. Comment gérer son stress ? quelles sont les compétences pour s’organiser et rester efficace ?

