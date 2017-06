Orientation l’Invité : ESC Troyes, école du tourisme

« Orientation l’Invité » est votre émission pour réussir votre orientation et répondre à toutes vos questions sur les études supérieures. Véronique Béclié, Attachée de Direction du groupe ESC Troyes, décrypte pour vous l’école et ses formations.

Après le BAC, quelle formation choisir ? Dans quelle école ou université ? Comment s’y retrouver dans l’ensemble des offres de cursus ? «Orientation L’invité» vous ouvre aujourd’hui les portes de l’ESC Troyes.

L’ESC Troyes, l’antichambre du tourisme !

Et si vous rejoignez un secteur qui génère plus d’un million d’emplois et qui contribue au rayonnement de la France ? L’ESC est une école supérieure de tourisme située à Troyes et à Paris. Son objectif est de vous préparer en 3 ou 5 ans d’études à rejoindre l’ensemble des activités touristiques, en passant par le loisir, la finance, l’hôtellerie, les voyages et bien plus encore… Alors comment y accéder ? Quels sont les profils qui correspondent à cette école ? Vous aurez toutes les réponses dans cette émission d’Orientation l’Invité.

