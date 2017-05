SOS Campagne: Epicerie de village

Saint Vincent de Reins est une commune de 670 habitants dans le Beaujolais vert, située à 50 km de Villefranche sur Saône, à 60 km de Lyon, à 35 km de Roanne et à proximité du Lac des Sapins.

SOS Campagne: L’épicerie de village est à reprendre !

L’affaire est située rue Centrale (rue principale du Bourg) à proximité de l’église, la mairie, la poste communale, les autres commerces : boucherie, boulangerie, face à la pharmacie.

La superficie du local de 115 m² comprend une surface de vente, un local de stockage, 2 locaux personnels (bureau, cuisine), un WC en sous sol.

Banques frigorifiques de moins de 3 ans, vitrine frigorifique de plus d’un an, congélateurs d’un an, gondoles, rayonnages, caisse enregistreuse neuve.

L’offre du magasin comprend fruits, légumes (par l’intermédiaire d’un grossiste local), épicerie (par l’intermédiaire de l’enseigne CASINO, mais en non franchisé), poissonnerie sur commande (livraison 1 fois par semaine), un rayon BIO.

La clientèle est composée d’habitués, des propriétaires de résidences secondaires les week-end, la Mairie (pour ses manifestations), la cantine scolaire, les Associations pour leurs diverses manifestations.

Perspectives de développement :

Livraisons à domicile :

Saint Vincent est un village très étendu et comprenant le Bourg, Les Filatures – hameau dans la vallée où se trouvent les industries et où résident de nombreux habitants – et plusieurs hameaux excentrés.

Le village compte une bonne centaine de personnes de plus de 65 ans.

Ces 2 caractéristiques laissent à penser que des livraisons à domicile pourraient augmenter de façon significative le Chiffre d’Affaires.

Il y a eu des essais en ce domaine, mais ceux-ci n’ont pas été poursuivis.

Mutualisation des achats :

CASINO, impose des conditions draconiennes pour les commandes (quantité minimum, prix, délai de livraison, etc.).

Une recherche de fournisseurs devrait améliorer le « compte Fournisseurs », et envisager une mutualisation des achats serait un plus appréciable.

Prix de vente du fond de commerce : 29 900 €

Loyer 150 € par mois. Les murs appartenant à la mairie.