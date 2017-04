Epicerie de village (Vival)

Le village de Grandris, 1 200 habitants, est situé dans le département du Rhône à 1h00 de Lyon et 30 mn du Lac des Sapins.

Grandris peut compter sur la dynamique apportée par son hôpital et son marché et sont présents sur la commune une pharmacie, un bar, un restaurant, La Poste…

Situé en plein coeur du village, sur la place à côté de la pharmacie, l’épicerie Vival bénéficie d’une situation idéale au coeur du bassin de la Haute Vallée d’Azergues.

Le fonds de commerce comprend les activités d’épicerie (contrat avec l’enseigne VIVAL) et de tabac/presse.

Un appartement est au-dessus de l’activité. Il fait 115 m² et dispose de 4 chambres.

Les gérants actuels ont repris l’épicerie il y a 10 ans, et le tabac/presse il y a 5 ans.

Ils ont développé l’activité en proposant notamment aux clients : dépôt de linge de maison, dépôt pressing, développement photo, cordonnerie, dépôt de pain, recharges de cartouches d’imprimantes…

Le magasin a été entièrement refait en 2011.

Depuis la reprise, le chiffre d’affaires est en constante augmentation.

Le magasin peut encore être développé.

Le magasin est ouvert tous les jours, les gérants ayant une employée pour gérer le magasin le week-end.

Prix de vente du fonds de commerce : 180 000 €

La mairie est propriétaire de l’immeuble. Elle a réalisé la rénovation du local il y a cinq ans.

Le loyer du magasin est de 737,75 € par mois.

Le loyer de l’appartement est de 630 € par mois.