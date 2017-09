Epicerie

Dans le Puy-de-Dôme à Randan, une commune de 1 600 habitants, située à 15 km de Vichy, avec de nombreux commerces (restaurant, cabinet médical, dentiste, boulangerie), il y a une épicerie à reprendre.

Le magasin a une superficie de 65 m² et il comprend un rayon frais avec une vitrine 1m80, un rayon surgelés avec deux congélateurs armoires, une vitrine pour produit à la coupe, boissons fraîches, 4 gondoles pour les fruits et légumes.

Location d’une tireuse à bière (fût de 30 litres), travaillant avec les associations.

Il y a une réserve, un garage de 120 m², un jardinet pour les bouteilles de gaz et un parking.

Un appartement au dessus de l’épicerie est à rafraichir.

C’est un commerce sans enseigne, sur une route de croisement principale, Vichy et Clermont-Ferrand.

Prix du fonds de commerce : 5 000 euros