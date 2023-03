SOS CAMPAGNE: Café Restaurant et Dépôt de pain à Uxeau (71)

SOS CAMPAGNE: Un nouvel exploitant pour le Café Restaurant et Dépôt de pain

Situé entre Charolais et Sud Morvan, à 10 min de Gueugnon, à 30 min de Bourbon-Lancy (thermes) et de Paray le Monial (pèlerinage), cœur de cible à 10 km de 12 000 habitants. La commune d’Uxeau recherche le futur exploitant de son Café Restaurant (avec Licence IV), avec pour projet souhaité, l’animation d’un point de vente / dépôt de pain.

Idéalement, cette affaire conviendrait à une cuisine traditionnelle, fait maison, pour une clientèle locale (professionnels et familles) mais également pour des touristes de passage et de séjour. Il y a en effet de nombreux hébergements à proximité, en lien avec les activités randonnées et cyclisme.

SOS CAMPAGNE: Le potentiel local de l’affaire

Au sein de ce village de 539 habitants, il existe des structures complémentaires/ Dont une épicerie, une salle de fêtes, plusieurs gîtes (capacité 20 personnes), un grand étang de pêche. Sans oublier le site touristique « Le mont Dardon » ; sur le parcours de la grande traversée du Massif Central, 3 camping à proximité.

La situation de l’affaire offre un beau potentiel en offrant des animations et en développant sa notoriété sur les réseaux sociaux! Il y a également de la demande pour une activité traiteur et vente à emporter. Et il y a la possibilité de proposer une offre « glacier » les jours d’affluence touristique.

SOS CAMPAGNE: descriptif de l’affaire

Salle de Restaurant de 40 couverts complétée par une terrasse de 30 couverts et une salle de café de 20 places assises.

Ensemble très propre et refait à neuf comprenant salles de restaurant et café, cuisine bien dimensionnée et équipée (chambre froide, congélateurs, …, liste sur demande), logement au 1er étage (accès par l’intérieur) ; accessibilité et toilettes PMR ok

Bail dérogatoire de 24 mois avec un loyer de 700 €/mois comprenant immobilier commercial, logement, équipement et licence IV





Contact (en précisant REF: LO445)

Olivier Constanty Conseiller transmission

CCI Métropole de Bourgogne

Tel : 06 85 94 37 48

o.constanty@mdb.cci.fr

www.metropoledebourgogne.cci.fr