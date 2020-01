SOS Campagne: Café restaurant communal

SOS Campagne dans l’Allier : Un café restaurant communal est disponible dès Mars 2020, à Varennes-sur-Tèche. La commune est située à l’est du département à proximité de Lapalisse (10 km).

SOS Campagne : La municipalité cherche un repreneur à l’esprit rural !

Par conséquent, le repreneur devra proposer et développer des services et une cuisine pour une clientèle fidèle, locale, professionnelle et touristique.

Cet établissement, unique commerce de la commune, a une surface de 200 m².

Il est composé d’une salle de bar et de restauration d’une capacité de 30 couverts (42 m²). On trouve une seconde salle de restauration d’une capacité de 40 couverts (49 m²), ainsi qu’une terrasse d’une capacité de 20 à 30 couverts. De plus, divers espaces de stockage sont à disposition.

Côté cuisine, on trouve un espace de 22 m² équipé, un local de plonge et une chambre froide.

L’affaire dispose également d’un garage et des espaces de stockage.

SOS Campagne : un logement est annexé à l’étage, composé de 3 chambres et d’un séjour de 35 m².

La licence IV, matériel et murs appartiennent à la commune.

De même, du matériel complémentaire et notamment des ustensiles de cuisine peuvent être acquis auprès des gérants actuels.

Établissement actuellement exploité depuis 2018 par un couple.

600 à 800 couverts sont réalisés par mois (les bilans sont consultables sur demande).

Loyer de gérance en bail précaire commerce + logement : 400 € HT / mois hors charges.

Attention, il faut prévoir un investissement minimum pour le besoin en fonds de roulement et la trésorerie.

De plus, des aides sont potentiellement mobilisables pour le repreneur.

Les candidats à la reprise de cette activité seront sélectionnés sur présentation d’un dossier de candidature (Lettre de motivation + CV, avant-projet rédigé, plan de financement…) puis auditionnés devant un jury.