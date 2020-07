SOS Campagne: Café restaurant

La Commune d’Uxeau, en Bourgogne du Sud, recherche le futur exploitant de son Café Restaurant avec Licence IV.

La salle de restaurant compte de 40 couverts complétée par une terrasse de 30 couverts et une salle de café de 20 places assises.

Idéalement, conviendrait à une cuisine traditionnelle, fait maison, de 10 à 30 € ; pour une clientèle locale (professionnels et familles) mais également pour des touristes de passage et de séjour.

Il y a de nombreux hébergements à proximité, en lien avec les activités randonnées et cyclisme—Situé entre Charolais et Sud Morvan, à 10 min de Gueugnon, à 30 min de Bourbon-Lancy (thermes) et de Paray le Monial (pèlerinage), cœur de cible à 10 km de 12 000 habitants.

Uxeau, un village de 539 habitants, compte des structures complémentaires : boulangerie/épicerie, salle de fêtes, plusieurs gîtes (capacité 20 personnes), grand étang de pêche, école sur place, collège à 10 min.

A proximité du site touristique « Le mont Dardon », sur le parcours de la grande traversée du Massif Central.

Il y a également 3 camping à proximité.

Ensemble très propre et refait à neuf comprenant salles de restaurant et café, cuisine bien dimensionnée et équipée (chambre froide, congélateurs… liste sur demande)

Logement au 1er étage (accès par l’intérieur) ; accessibilité et toilettes PMR ok

Bail dérogatoire de 8 400 € annuel comprenant immobilier commercial, logement, équipement et licence IV

Beau potentiel

De la demande pour une activité traiteur et vente à emporter, possibilité de proposer une offre « glacier » les jours d’affluence touristique, animation et notoriété à développer sur Facebook.

Cadre très agréable et bonne réception réseaux