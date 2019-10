SOS Campagne: Bar restaurant snack

SOS Campagne : bar, restaurant, snack en activité à reprendre à Châtillon, en bordure de la route départementale reliant Le Montet-Tronget à Souvigny et Moulins.

Bonne visibilité. Stationnements gratuits à proximité.

Murs appartenant à la commune.

Salle de bar de 12 places, salle de restaurant de 40 couverts, terrasse pouvant accueillir 16 couverts, cuisine toute équipée, réserve, WC et garage.

Matériel complet : équipement cuisine, vaisselle, et mobilier.

Menu du jour en semaine, et snack (pizza, paninis) les soirs.

Clientèle locale et d’ouvriers en semaine, touristes et de passage l’été, et familles les week-ends.

Bilans et liste du matériel disponibles auprès du cédant.

Logement F4 annexé à l’étage.

Prix de vente du fonds de commerce (matériel compris) : 25 000 €.

Montant du loyer (activité, licence IV, et habitation) : 451 € hors charges TTC /mois.