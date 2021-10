SOS Campagne: Bar restaurant communal

SOS Campagne : La municipalité de Cindré* recherche un exploitant, professionnel de la restauration, pour son bar restaurant communal, situé en centre-bourg, sur la place principale, où il est facile de stationner.

Salle de restaurant : 90 m² ; Cuisine : 20 m² ; Cantine : 20 m² ; Réserve : 3 m² ; Local plonge : 6 m². Cuisine, bar et salle équipés. Liste du matériel disponible. Terrasse privative de 100 m². Licence IV mise à disposition avec le local et le matériel. Accessible PMR.

Appartement F4 de 95 m² annexé au 1er étage : Séjour : 23 m² ; Salle de bain 1 : 4 m² ; Salle de bain 2 : 5 m² ; 3 chambres : 12 m², 11,5 m² et 11,5 m².

Rafraichissement à prévoir. Chauffage fioul. Cour fermée 80 m².

Montant du loyer commercial : 250 € TTC/mois. Bail commercial.

Montant du loyer logement : 500 € /mois.

Prévoir un investissement minimum pour le démarrage de l’activité (besoin en fonds de roulement, trésorerie, petits matériels) : à évaluer.

*Cindré est situé à l’Est du département de l’Allier (région Auvergne-Rhône-Alpes) et fait partie de la Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire.

Les commerces et services nécessaires sont à Lapalisse (détenant les labels prestigieux de « Village-Etape » et « Plus beaux détours de France », célèbre pour ses fameuses « vérités » ou « lapalissades », son château majestueux, ses spectacles Son et Lumière et son événement biennale « l’Embouteillage années 50-60 » sur la route mythique des vacances) ou Varennes sur Allier, les pôles centre d’un bassin de vie les plus proches (10km).

Sa proximité avec les grands axes de communication, tels que la N7 en direction de Paris, Bordeaux (Gironde) ou Montpellier (Héraut) en fait un lieu accessible à 35 km de Moulins (Préfecture – Ville d’Art et d’Histoire) et de Vichy (Reine des villes d’eaux – Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO).