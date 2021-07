SOS Campagne: bar restaurant communal

La commune de Le Pin lance un SOS Campagne. Elle recherche un ou une gérante pour le bar restaurant du village ou tout autre projet d’activité compatible avec les lieux et visant à animer la commune. De nombreux services de proximité sont à développer (dépôt de pain, point presse, relais colis, label bistrot de pays etc.) Cet établissement est l’unique commerce de la commune.

SOS Campagne « Le Pinois », un bar restaurant en milieu rural à Le Pin (03).

Capacité maximale de 40 couverts. Licence IV, matériel et murs appartenant à la commune.

Salle de bar de 40 m², deux salles de restauration de 36 et 40 m² environ, cuisine de 20 m², terrasse, réserve, cave et espace de plonge.

Pas de logement annexé à l’activité.

Possibilité de se loger sur la commune.

Accompagnement par le Maire et son équipe dans la recherche d’un logement.

Prévoir un investissement minimum pour le besoin en fonds de roulement et la trésorerie.

Aides potentiellement mobilisables pour le repreneur.

Loyer mensuel : 250€ TTC.

Bail précaire.

Dépôt de garantie : 1 mois de loyer.

Les candidats à la reprise de cette activité seront sélectionnés sur présentation d’un dossier de candidature (Lettre de motivation + CV, avant-projet rédigé, plan de financement…) puis auditionnés devant un jury. Adressez votre candidature à l’Agence d’Attractivité du Bourbonnais.

La commune de Le Pin, se situe à l’est du département de l’Allier, sur le territoire de la Communauté de Communes d’Entr’Allier Besbre et Loire qui regroupe 14 communes.

Le Pin se trouve à 11 km de Le Donjon, à 12 km de Digoin dans le département de la Saône-et-Loire (9 000 habitants) ; à 28 km de Dompierre sur Besbre, pôles de services centre d’un bassin de vie, à 57 km de Moulins (Préfecture) et à 60 km de Vichy (sous-préfecture). Une sortie de la RCEA (Route Centre-Europe Atlantique, itinéraire constitué par un ensemble de routes traversant la France d’est en ouest) se trouve à environ 5 km de la commune.