SOS Campagne: Bar restaurant à Couzon

Très bien situé à Couzon, l’ancien bar restaurant est à reprendre avec grange attenante et terrain.

SOS Campagne : La mairie est ouverte à tous types de projets : restauration classique ou concept avec boutique, ventes de produits et légumes bio, etc.

Murs appartenant à la mairie. L’affaire est fermée depuis décembre 2018.

Au rez-de-chaussée de 120 m² : salle de bar de 25 places, salle de restaurant de 25 places, cuisine aux normes en partie équipée (poêle à bois possible) et WC.

Chauffage électrique.

Logement de 120 m² attenant à l’étage, avec entrée indépendante : salon / salle à manger, 2 chambres, 1 bureau et salle de bain avec WC.

Terrain de 600 m² environ.

Grange de 100 m² environ divisée en 3 parties : possibilité d’obtenir des aides pour sa transformation en gîte.

Important flux de clientèle touristique à venir avec l’ouverture du projet de Microfolie (musée numérique) fin janvier 2020.

Prix de vente : 75 000 € négociable OU montant du loyer : 580 € /mois HC.