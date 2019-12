SOS Campagne: Bar, jeux, Ã©picerie, dÃ©pÃ´t de pain, gaz, journaux et pressing

SOS Campagne: Bar, jeux, épicerie, dépôt de pain, gaz, journaux et pressing

SOS Campagne : Commerce de proximité bar, jeux, épicerie, dépôt de pain, gaz, journaux et pressing, proposé en location-gérance par la commune de Jenzat (Sud du département de l’Allier, à 50 km de Clermont-Ferrand et Moulins, et à 20 km de Vichy).

SOS Campagne: L’affaire est située sur un axe passant dans le centre-bourg.

Parking face à l’établissement. Départ des anciens exploitants le 01/12/19.

Signalée par des panneaux.

Aux normes PMR.

Murs appartenant à la Mairie.

Surface totale de 135 m² : magasin de 83,6 m², local technique de 26 m², et réserve de 26 m².

Raccordée à l’eau potable, électricité, internet, et téléphone.

Assainissement collectif.

Production d’eau chaude électrique. Chauffage par climatisation réversible.

Toitures et combles isolés.

Équipement compris dans la reprise :

Caisse enregistreuse, balance Europa, trancheuse, 2 vitrines réfrigérées, congélateur vertical, 2 extincteurs, coffre-fort, système d’alarme, rideau de fer, store extérieur. Meuble tabac-pain-comptoir, agencement gondoles, 2 bancs à cagettes, présentoirs journaux et cartes, enseigne tabac, chevalet extérieur, étagères, chambre froide, poubelle container, petit matériel divers, 2 petites tables rouges et 6 chaises rouges.

Appartement F1 rénové et indépendant de 36 m² : séjour-cuisine, chambre, et salle d’eau.

Chauffage et production d’eau chaude électrique.

Combles isolés et double vitrage.

Licence IV comprise.

Prévoir un investissement minimum à évaluer pour le démarrage de l’activité : besoin en fonds de roulement, trésorerie, stock.

Montant du loyer de l’ensemble : 510 €.

Activité (360 €) + logement (150 €)