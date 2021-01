Tabac presse librairie papeterie

À vendre dans le centre-ville de Montmarault, un tabac presse loto jeux FDJ librairie papeterie carterie confiserie et cigarettes électroniques.

Ce tabac presse est très bien situé sur une place commerçante avec stationnements.

Exploité par les cédants depuis mai 2008.

Murs appartenant à un propriétaire privé.

Locaux sécurisés par un système d’alarme.

Travaux de transformation prévus l’été 2020.

Magasin de 43 m², arrière-boutique et cave.

Matériel nécessaire à l’activité vendu avec le fonds.

Ouvert lundi (7h-12h30), mardi au samedi (7h-12h30 et 15h-19h) et dimanche (8h30- 12h).

Pas de congés annuels.

Effectif de 2 : couple de gérants.

Clientèle locale et des alentours, fidèle et de passage (environ 35%).

Société en Nom Collectif relevant de l’impôt sur les sociétés.

Formation obligatoire de 4 jours et d’environ 2 500 €, pour devenir nouveau buraliste.

CA HT de 207 388 € pour un résultat net comptable de 12 190 € (toutes charges et salaires déduits).

Bilans complets et liste du matériel disponibles auprès du cédant.

Appartement de 100 m² annexé au-dessus du commerce, avec entrée indépendante : grande entrée, séjour, cuisine et 2 chambres.

Prix de vente du fonds : 230 000 €.

Montant du loyer (activité + logement) : 520€ TTC/mois. Bail commercial.

Valeur du stock : 80 000 € environ (non inclus dans le prix de vente – à évaluer au moment de la vente).