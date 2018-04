SOS Campagne: Boulangerie Pâtisserie

Une boulangerie communale est à reprendre à Haut-Bocage (Commune nouvelle de 894 habitants).

La cessation d’activité est prévue en juillet 2018 pour des raisons personnelles.

La commune recherche donc un nouveau boulanger pour exploiter l’affaire.

Cette affaire est située au cœur de la commune, dans la rue principale avec parking pour la clientèle.

Petit magasin et fournil au RDC.

Grenier avec combles perdus, puits, cour et petite dépendance à usage de hangar, un autre bâtiment à usage de remise (grange et écurie avec grenier).

Chauffage électrique, chauffe-eau 300 litres, VMC (aussi dans le fournil), fenêtres en PVC double vitrage (local four) et installation électrique avec compteur tarif jaune.

Commerce ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h à 12h45, les samedis et dimanches de 7h à 12h30.

Le mercredi (jour de fermeture) dépôt de pain à l’épicerie.

Clientèle locale. CA d’environ 5 000€/mois.

À développer avec pâtisserie, dépôts de pain et tournées.

Conviendrait à un couple dont l’un des partenaires possède un emploi (ou revenu) extérieur ou à une personne seule.

Appartement annexé (cuisine, trois chambres dont une mansardée, salle d’eau et WC).

Montant du loyer : environ 300 € HT/mois (activité + logement + matériel).

Investissement minimum à prévoir pour la trésorerie, le besoin en fonds de roulement…

Fonds de commerce et murs appartenant à la commune loués dans le cadre d’une Délégation de Services Publics (DSP).