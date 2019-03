Salon de thé – pâtisseries maison

À vendre, cause retraite, très agréable salon de thé à Charroux (classé « Plus Beaux Villages de France », à 1h de Clermont-Ferrand, à 50 min de Moulins et à 30 min de Vichy).

Salon de thé – pâtisseries maison – idées cadeaux et décoration – confiserie – glaces artisanales – grande diversité de thés.

En boutique : Confiture artisanale à base de miel, pain d’épices à la découpe, sachets de thé en vrac dont certains mélanges élaborés par l’exploitante, des tisanes dont la Pastorale® (détente et digestion) et la Renaissance® (tonique) fabriquées maison, idées cadeaux en tout genre, vaisselle raffinée, objets de décoration des pays du Nord, bougies.

Livre de ses propres recettes de pâtisseries édité, disponible à la vente.

Cuisine équipée, salle (env. 30 m²), WC, joli jardin et une petite terrasse côté rue.

Petite restauration sucrée et salée (licence III).

Affaire exploitée depuis 18 ans.

Ouvert 7/7 jours toute l’année.

Véritable potentiel et clientèle fidèle.

Conseillé par le guide du Routard depuis 2006.

Tout le matériel et le mobilier cédé avec le fonds. Accompagnement du repreneur.

Murs appartenant à la commune.

Montant du loyer : 200 € TTC/mois (Possibilité d’achat des murs).

Prix de vente du fonds : 80 000 €.