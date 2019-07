Salon de coiffure mixte

Salon de coiffure mixte à vendre au cœur du centre-ville de Montluçon, sur un axe passant, à proximité de tous commerces. Stationnement aisé. Signalisé par un panneau de façade.

Activités : 50 % coiffure femmes, 45 % coiffure hommes, 5 % coiffure enfants, et vente de produits capillaires.

Murs appartenant à un propriétaire privé.

Local d’angle, entièrement rénovée en 2007 (électricité, isolation, murs, sols, sanitaires…) : espace de coiffure de 25 m², espace d’eau de 15 m², réserve de 5 m² et sanitaires.

Ballon d’eau chaude et climatisation réversible.

Matériel complet acheté en 2007.

Conforme aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées.

Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 19h et le samedi de 8h30 à 17h.

2 semaines de congés annuels (1 en été et 1 prise de façon morcelée).

Aucun employé mais prend parfois des stagiaires ou apprentis.

Clientèle de particuliers fidèle (30-60 ans).

Entreprise individuelle et indépendante au régime fiscal réel simplifié.

CA HT d’environ 31 000 € et résultat net d’impôt d’environ 12 000 €.

Chiffres stables. Possibilités de développement.

Bilans complets et liste du matériel disponibles auprès du cédant.

Prix de vente du fonds : 27 000 € négociable.

Montant du loyer : 330,71 € TTC /mois.

Bail commercial 3.6.9 coiffure-manucure-esthétique.