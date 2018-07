Salon de coiffure

A Montluçon, sous-préfecture de l’Allier, il y a un salon de coiffure mixte à reprendre pour cause de retraite.

Ce salon de coiffure bénéficie d’un très bon emplacement, sur un axe passant avec divers commerces et une aisance de stationnement.

Il a une surface de 32 m² (salon 23 m² et labo 9 m²) avec 3 coiffages, 2 bacs relaxants, 2 séchoirs, 1 WC, 1 store banne.

Décoration moderne, avec des expositions artistiques.

La plomberie et l’électricité ont été remis à neuf en 2011, avec un nouveau ballon d’eau chaude de 350 L et la mise en place de branchements utiles (machine à laver, sèche-linge…).

Clientèle locale et de tout âge avec 30 à 40% d’hommes.

Le salon bénéficie d’une très bonne notoriété.

Il est exploité par la cédante depuis 2011 en Entreprise Individuelle au régime fiscal réel simplifié.

Aucun employé.

Idéal pour une personne.

Bilans complets disponibles auprès de la cédante.

Prix de vente du fonds de commerce : 45 000 € à débattre (Meubles et matériel inclus).

Les murs appartiennent à un propriétaire privé.

Montant du loyer : 410 € TTC /mois. Bail commercial de 9 ans.