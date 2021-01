Restauration rapide

Fonds de commerce à vendre sur Montluçon.



Très bien situé, dans un quartier avec peu de concurrence.

Anciennement exploité comme bar, l’établissement peut aujourd’hui accueillir une activité de restauration.



Grande salle, petite salle, cuisine équipée avec four à pizza, salle d’eau, WC et grande cave.



Affaire à développer avec beaucoup de potentiel.

Bail 3-6-9.

Loyer attractif par rapport à son emplacement sur une très grande avenue.



Matériel et mobilier complet.

Licence IV non comprise dans le prix de vente.

Liste de l’équipement disponible auprès du cédant ainsi que les bilans.



Prix de vente du fonds : 25 000 €.

Montant du loyer : 340€ TTC/mois