Restaurant Relais Routier

À vendre, cause nouveau projet, bar restaurant relais routier à Droiturier (village ancien, avec de belles maisons à colombages à 3 km de la RN7 Paris-Lyon, axe qui traverse le centre de la commune d’ouest en est, à 7 km de Lapalisse, à 30 km de Vichy et à 130 km au nord-ouest de Lyon), sur route passagère (D990), au centre d’itinéraires Est-Sud et Nord-Sud.

Lieu historique de bonne notoriété avec beaucoup de charme.

Établissement référencé et très bien noté sur Truckfly by Michelin (Application des routiers).

Page Facebook @LeRelaisDeLaGarde.

Ouvert du lundi au samedi de 6h à 22h, fermé le samedi soir et le dimanche.

Petit déjeuner, menus ouvriers, menus routiers (13€) et menus du terroir (19€).

Murs et fonds appartenant aux cédants.

2 salles de restaurant (80m²), 1 salle avec bar (20m²), WC lavabo, cuisine (10m²), cave (40 m²).

Douches pour les routiers, salle supplémentaire 25 m², coin barbecue, terrasse fermée (10 m²), autre terrasse (20 m²).

Production d’eau chaude électrique, chauffage au gaz.

Parking 20 camions – 10 véhicules légers.

Appartement annexé 50 m² : salon (15 m²), cuisine (10 m²), salle d’eau, 3 chambres (7-7-8 m²).

Grenier (10 m²).

Bâtiment rénové (commerce et logement) en 2013.

Matériel complet (liste disponible auprès des cédants).

Clientèle locale et de passage avec une forte fidélisation.

Exploité en couple (EURL) depuis 2013.

CA 2018 HT 119 262 €.

Potentiel de développement.

Accompagnement des repreneurs possible (6 mois).

Prix de vente du fonds : 130 000 €.

Prix de vente des murs : 220 000 €.